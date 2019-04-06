مصرع 80 عنصرا من مليشيا الحوثي في تقدم جديد للجيش اليمني

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته في شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدما في القتال الذي يخوضه ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني : إن وحدات من الجيش مسنودة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الإستراتيجي والجبال المجاورة له شمال

منطقة مريس.

وبحسب ما نقله موقع، الوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، فإن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية لقوا مصرعهم في المواجهات، إضافة إلى خسائر في العتاد الحربي للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزنا للذخيرة والأسلحة .