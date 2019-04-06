الجيش الليبي: طائرات لمليشيات مسلحة تقصف مدنيين بالعزيزية

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (أ ش أ)

أكد الجيش الليبي، اليوم السبت، أن طائرات تابعة لمليشيات مسلحة، انطلقت من مهبط الثانوية الجوية في مصراتة، قصفت مدنيين في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس؛ ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وقال الجيش - في بيان صادر عن شعبة الإعلام الحربي إنه "يستنكر بشدة القصف الإرهابي الغاشم على المدنيين في منطقة العزيزية من قبل طائرات المليشيات الإرهابية المسلحة"، مؤكدا أن الرد "سيكون قاس جدا على هؤلاء الإرهابيين بما يكفل حماية المدنيين ويضمن عدم الاعتداء عليهم مرة أخرى".

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش الليبي تقدمها صوب العاصمة الليبية طرابلس ضمن عملية عسكرية واسعة تحت اسم "طوفان الكرامة"، أطلقها الجيش، أول أمس /الخميس/ للقضاء على الإرهابيين والمليشيات المسلحة.

وسيطرت قوات الجيش على عدد من المناطق غربي وجنوبي العاصمة طرابلس، من بينها مطار طرابلس الدولي ومنطقة قصر بن غشير.