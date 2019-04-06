قوات سوريا الديمقراطية تحبط محاولة هروب سجناء من داعش

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش، أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت بنجاح مع حادث في مركز اعتقال بشمال شرقي سوريا وصفه نشطاء بأنه محاولة لهروب مسلحي داعش.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل سكوت رولنسون اليوم /السبت/

قوله إنه تم حصر جميع المعتقلين بعد أن تعاملت قوات سوريا الديمقراطية بشكل سلمي مع الحادث الذي وقع أمس، مضيفا أن قوات التحالف دعمت قوات سوريا الديمقراطية بالمراقبة الجوية.



وكان نشطاء قد أفادوا بأن سجناء من عناصر

داعش حاولوا الهرب من أحد السجون في مدينة المالكية بمحافظة "الحسكة" السورية.



تجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز المئات من مسلحي داعش الأجانب في منشآت بالمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، كما تحتجز سوريا الديمقراطية الكثير من المشتبه بهم المحليين بشكل منفصل، ولم يتضح ما إذا كانت محاولة الهرب وقعت بين السجناء الأجانب أو المحليين.