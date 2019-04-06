الرئيس التونسي: لن أترشح للرئاسة مجددًا

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أنه لن يترشح مجددا لرئاسة تونس، قائلا في تصريحات، اليوم السبت "لا رغبة لي في الترشح للرئاسة مجددا".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في كلمة ألقاها، السبت، في افتتاح أشغال مؤتمر حركة "نداء تونس".

وأشار السبسي إلى أن قراره بعدم الترشح للرئاسة يعود لأن "البلاد تزخر بالكفاءات"، لكن لسوء الحظ أنهم "ليسوا

في تونس وليسوا في السلطة".

وأكد الرئيس التونسي أن البلاد تستحق "تغييرا في الدستور"، ودعا السبسي، المؤتمرين من حركة "نداء تونس" إلى رفع تجميد عضوية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وعادته الى الحركة، مشيرا إلى أن الشاهد حر في قبول العودة أو الرفض والمتابعة في حزبه الجديد.

Advertisements

وفي ختام كلمته، أعلن الباجي قايد السبسي ضرورة قبول حركة "نداء تونس" بالوسطية التي تمثلها حسابات سياسية أخرى، مؤكدا على ضرورة "لم الشمل"، و "رفض الإقصاء".

وقبل يوم، صرح السبسي في حديث لصحيفة عربية بأنه ليس مقتنعا بأن إعادة ترشيح نفسه في الانتخابات يمكن أن يخدم مصلحة تونس.

هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان حزب "نداء تونس"، الذي أسسه السبسي عام 2012، قد أعلن مؤخرا نيته ترشيح الأخير للانتخابات الرئاسية.