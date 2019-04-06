شكرى: مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية الحل السياسى للأزمة الليبية، ودعا شكرى إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ودعم كافة مؤسسات البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده شكرى ولافروف عقب انتهاء مباحثاتهما في قصر التحرير.
وأكد شكرى أن مصر عززت الاتفاق السيسى كبديل عن الحلول العسكرية كما دعمت دور المبعوث الدولى لكن الأمور فى ليبيا أصبح يثير القلق خاصة مع دخول التنظيمات الإرهابية التى تشكل تهديدا وهو
كما طالب ضرورة التحلي بضبط النفس والتفاعل مع جهود المبعوث الأممي وقال إن الأزمة الليبية لن تحل عسكريا ولكنها ستحل بالحوار.
كان شكرى ولافروف قد عقدت مباحثات ثنائية تناولت العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية.
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