الجيش الليبي: مطار طرابلس سيكون نقطة انطلاق للسيطرة على العاصمة

أعلن الجيش الليبي، أن مطار طرابلس الدولي سيكون نقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى بالعاصمة.

ووفقا لبوابة الوسط الليبية، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش، أن القوات تقوم حاليا بعملية تأمين للمطار، بعد السيطرة عليه في وقت التابعة للقيادة العامة للجيش، أن القوات تقوم حاليا بعملية تأمين للمطار، بعد السيطرة عليه في وقتسابق اليوم بشكل كامل، وسيكون نقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة طرابلس في الساعات القليلة القادمة، واصفة السيطرة على المطار بأنه "حدث تاريخي غير مسبوق لأهل ليبيا".

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