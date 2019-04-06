جوازات سفر بريطانية جديدة دون عبارة "الاتحاد الأوروبي"

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه يتم إصدار نسخ جديدة من جوازات السفر البريطانية، دون عبارة "الاتحاد الأوروبي" مختومة على الغلاف، على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أوضحت الصحيفة أن جوازات السفر بدأت في الظهور من 30 مارس، والذي كان سيكون في اليوم التالي لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد استمر كما هو مخطط في الأصل.

ومن المتوقع إصدار نسخة جديدة من جواز السفر البريطاني، باللون الأزرق الداكن المستخدم قبل انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في نهاية العام بعد حملة من مؤيدي "بريكسيت" لإعادتها.

قامت مواطنة بريطانية تدعى سوزان هيندل باروني، بنشر صورة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، لجواز سفرها الجديد، الصادر أمس الجمعة، إلى جانب جواز سفرها منتهي الصلاحية، وأبلغت جمعية الصحافة أنها تعتقد أن التصميم يجب ألا يتغير طالما ظلت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت "ما زلنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لقد فوجئت بأنهم قاموا بالتغيير بالرغم من عدم مغادرة الاتحاد الأوروبى، وهي علامة ملموسة على شيء أعتقد أنه عديم الجدوى".

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وأضافت قائلة "ما الذي نكسبه بالمغادرة؟ هناك بالتأكيد الكثير الذي نخسره".

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة

الداخلية، قالت "إن بعض جوازات السفر بما في ذلك عبارة "الاتحاد الأوروبي" لا تزال تصدر وستستمر لفترة قصيرة حتى نفاد المخزون".

وأضافت "لن يكون هناك اختلاف للمواطنين البريطانيين سواء كانوا يستخدمون جواز سفر يتضمن عبارة" الاتحاد الأوروبي "أو" جواز سفر لا يتضمن ذلك ".

ووفق نتائج الاستفتاء العام، كان من المخطط أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 29 مارس عام 2019، ودعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاتحاد الأوروبي لتأجيل هذا الموعد إلى 30 يونيو المقبل، بسبب رفض البرلمان البريطاني الموافقة على اقتراح الحكومة حول نص الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الخروج من الاتحاد "بريكسيت".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في وقت سابق أن قمة طارئة للاتحاد الأوروبي ستعقد في 10 أبريل الجاري بسبب نتائج التصويت في البرلمان البريطاني.