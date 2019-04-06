فرنسا تدعو لإنهاء الوضع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم السبت، أنّ الوقت قد حان لـ"ينتهي" الوضع المعقد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، معتبراً أنّه يتوجب على البريطانيين عرض وسائل للخروج من هذا الوضع "سريعاً جداً".

وقال، خلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقاء لوزراء خارجية مجموعة السبع في دينار (شمال غرب فرنسا)، "حان الوقت لإنهاء هذا الوضع".

وأضاف "لا يمكن أن يستمر (وضع) بريكست إلى ما لا نهاية. في وقت ما، ثمة مخرج".

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وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاءاً جديداً لموعد الخروج. فبعدما كان محدداً بالأساس في 29 مارس الماضي قبل إرجائه 12 أبريل، ترغب المسؤولة المحافظة في مهلة جديدة، حتى 30 يونيو القادم.

وتسعى لندن حالياً إلى تسوية بين الأحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل السيناريوهات المرتبطة ببريكست، إضافة إلى مقترحات تقدّم بها نواب.

وقال لودريان "على السلطات البريطانية والبرلمان البريطاني أن تدرك حقاً أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستنفد باستمرار بسبب تقلبات السياسة البريطانية الداخلية".