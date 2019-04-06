أوباما يدعو الشباب لمزيد من المشاركة والتدخل في أحداث العالم

دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، اليوم السبت، الشباب إلى المشاركة في أحداث العالم بصورة أكبر والتدخل فيها بقوة.

وقال أوباما، خلال لقاء مع النشء في العاصمة الألمانية برلين، إن الشباب مطالب بتغيير العالم، مضيفاً "ويمكنكم تغيير العالم".

وأضاف أوباما للشباب "أنتم لا تتركون أجدادكم أو جداتكم يقررون نوع الملابس التي تلبسونها ولا الموسيقى التي تسمعونها، فلماذا يقررون هم شكل العالم الذي تعيشون فيه؟".

وأوضح أوباما، خلال احتفالية مع طلاب مدرسة "إي إس إم تي" الخاصة، أن على الشباب أن يشاركوا في التوجهات السياسية، مؤكداً أنه حين يتعلم الناس من بعضهم، يتغير العالم.

وذكر أوباما أن وسائل التواصل الاجتماعي هي شبكة تتيح تغييراً على مستوى العالم، ولكن هذه الوسائل تروج أيضاً للتضليل ويمكن أن تتسبب في صراعات.

وبين أوباما أن أوروبا في حال جيدة وأن مستويات المعيشة فيها من أعلى المستويات وبها تعليم جيد وديموقراطية راسخة، ولكن: "نحن نعيش في أوقات غير آمنة"، فهناك قوى ذات نفوذ تريد تدمير هذا المستوى.