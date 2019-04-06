الحكومة اليمنية تتهم الميليشيات بالإصرار على إفشال اتفاق السويد

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بالإصرار بشكل دائم على إفشال اتفاق ستوكهولم.

جاء ذلك في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واتهمت الحكومة، الحوثيين بـ "الإصرار على إفشال الاتفاق والعودة بالوضع إلى مربع البداية في محاولة منهم للاستفادة من عامل الوقت لإعادة ترتيب أوراقهم العسكرية"، مشيرة إلى أن ذلك هو ما يحدث في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في السويد حتى الآن.

كما اتهمت الحكومة الميليشيات الانقلابية باستغلال الوقت لاستقدام المزيد من الحشود العسكرية وحفر الخنادق وزراعة الألغام في الحديدة.

واستعرضت الحكومة كافة الجهود المبذولة من أجل تنفيذ الاتفاق، سواء من خلال المبعوث الأممي مارتن جريفيث، أو رئيس فريق المراقبين الدوليين مايكل لوسيجار، وإصرار الحوثيين على إفشال كافة تلك الجهود وتعطيل عملية السلام التي لا يمكن أن تبدأ من جديد إلا بعد تنفيذ الاتفاقات السابقة.

وتابعت "الصورة باتت واضحة جداً بأن الجماعة الحوثية لا تمتلك قرارها، وأن القرار هو بيد طهران".

ولفتت إلى أنه إذا أراد المجتمع الدولي إنجاح جهود المبعوث الأممي وتحقيق السلام في اليمن؛ فإن عليه ممارسة الضغط على طهران.

وفي 13 ديسمبر الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع ميليشيات الحوثي في العاصمة السويدية ستوكهولم، على حل الوضع في محافظة الحديدة.

وعلى الرغم من مرور قرابة أربعة أشهر من الاتفاق الذي تم برعاية أممية، إلا أن الحوثيين ما يزالون يعيقون تطبيقه.