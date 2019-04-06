فرنسا تنشر الشرطة في باريس تحسباً لاحتجاجات السترات الصفراء

نشرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، العشرات من أفرادها تحسباً لاحتجاجات مزمعة في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس تنظمها حركة السترات الصفراء للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي.

ومنذ بدء احتجاجات الحركة في نوفمبر الماضي، ظل شارع الشانزليزيه نقطة اشتباك رئيسية بين المتظاهرين وقوات الأمن مما تسبب في خسائر مادية للمتاجر.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، قبل ثلاثة أسابيع، أنها ستعمل على حظر تجمع المتظاهرين في هذا الشارع أيام السبت بسبب تكرار أعمال العنف.

وكان وزير الداخلية كريستوف كاستانير أعلن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع دول مجموعة السبع أمس الجمعة، أن السلطات ستواصل تكثيف الوجود الأمني لمواجهة أي أحداث عنف.

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