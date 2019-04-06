نتنياهو يبلغ ترامب بعدم إجلاء مستوطنات الضفة في أي خطة سلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير مستعد لإجلاء "شخص واحد" من أي مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة في أي حل مقبل.

جاء ذلك، في مقابلة تليفزيونية نشرت اليوم السبت.

وعندما سئل نتنياهو عما إذا كان يعرف تفاصيل "صفقة القرن" التي تقوم بإعدادها إدارة ترامب، قال إنه يعرف ما طلب من ترامب تضمينه في الصفقة.

وأضاف نتنياهو: "أعرف ما قلته: قلت إنه لا يمكن إزالة حتى مستوطنة واحدة [وإن إسرائيل تصر على] سيطرتنا المستمرة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن".

وعندما سئل عما إذا كان يتوقع من الإدارة الأميركية أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة مثل اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الشهر الماضي، ولماذا لم يضغط على ترامب الآن للموافقة على السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قال نتنياهو: "انتظروا حتى الولاية التالية" في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي يخوضها حزب الليكود بزعامة نتنياهو يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح "جيراننا، والإيرانيون، يأملون في تدميرنا". وقال "السلام، الذي يمكنك الحصول عليه، يتحقق فقط من موقع قوة".