ليبيا: قوات حفتر تستعيد السيطرة على مطار طرابلس الأمم المتحدة تحاول منع التصعيد

أعلنت قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم السبت، عن استعادة السيطرة على مطار طرابلس. وفيما تحدثت مصادر من حكومة الوفاق عن استعدادات عسكرية لعملية عسكرية من أجل استرداد مناطق جنوب طرابلس، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه يعمل على منع تصعيد الأزمة، مؤكداً العزم على إقامة المؤتمر الوطني الليبي في موعده.



وقالت قيادة قوات حفتر، في بيان عاجل لها، إنها "تقوم بعملية تأمين محيط المطار كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة، في الساعات القليلة القادمة".



من جانبها، أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملياتها الجوية ضد قوات حفتر، فقد أعلن الناطق باسم غرفة طوارئ القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق، محمد قنونو، عن استهداف جوي لعدة مواقع جنوب طرابلس تسيطر عليها قوات حفتر.



وقال قنونو، في مؤتمر صحافي من طرابلس، إن "سلاح الجو الليبي التابع للكلية الجوية بمصراتة استهدف عدة مواقع، صباح اليوم، تابعة لعملية الكرامة في المنطقة الغربية"، موضحا أنه "جرى استهداف هذه التحركات بمنطقة مزدة ومعسكر سوق الخميس امسيحل، موقع بالقرب من مدينة غريان في منطقة جندوبة".



في مقابل ذلك، هددت قوات حفتر بقصف المطارات التابعة لحكومة الوفاق، إذ أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة لحفتر، قبل قليل، عن "حظر الطيران في كامل سماء المنطقة الغربية"، موضحة، خلال بيان، أنها "منطقة عسكرية، ويمنع الطيران الحربي والتصوير الجوي"، مؤكدة أن طائرات حفتر سوف تقصف المطارات في المنطقة الغربية، في حال خرق الحظر.



من جانبها، كشفت مصادر عسكرية متطابقة مقربة من حكومة الوفاق بطرابلس عن استعدادات عسكرية جديدة لتنفيذ عملية عكسية لاسترداد مناطق جنوب طرابلس.



وقال أحد المصادر لـ"العربي الجديد" إن رئيس الأركان العامة، الفريق محمد المهدي، أصدر أوامره لسلاح الجو بـ"الاستعداد للتحرك رفقة تحرك عسكري برّي وشيك"، وأكد المصدر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق سيستهدف خطوط إمداد قوات حفتر الموصلة بقاعدة الجفرة.



وذكر المصدر أن "الإمدادات العسكرية التي كانت في طريقها من مصراته إلى طرابلس شارفت على الانتهاء"، مؤكدا أن "الساعات المقبلة ستحمل الكثير من المستجدات"، وأن "الحكومة عازمة على إفشال عملية حفتر العسكرية في كامل المنطقة الغربية".



?إلى ذلك، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أنه يعمل على منع تصعيد الأزمة في ليبيا، مؤكداً العزم على عقد المؤتمر الوطني الليبي في موعده.



وكان سلامة قد أعلن، قبل أسبوعين، عن موعد انعقاد الملتقى الوطني الجامع في ليبيا، وذلك من الرابع عشر إلى السادس عشر من شهر إبريل/نيسان الجاري، في مدينة غدامس الليبية.



المصدر: العربي الجديد