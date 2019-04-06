الرئيس التونسي السبسي يُعلن نيته عدم الترشح للانتخابات القادمة

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت 6 أبريل/نيسان 2019، نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



جاء ذلك في كلمة للسبسي خلال افتتاح المؤتمر الانتخابي لحركة نِداء تونس بمدينة المنستير (شرق البلاد) الذي كان مؤسساً لها سنة 2012.



وتابع أنه «لا يرغب في الترشح رغم أن الدستور يضمن له ذلك «.



كما اقترح السبسي في كلمته عودة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الحزب بعد تجميد عضويته منذ سبتمبر/تشرين الأول الماضي.



وقال السبسي في هذا السياق إنه يرغب في عودة الشاهد إلى نداء تونس ورفع تجميد عضويته.. وله الحرية في اختيار العودة من عدمها.



وبعد 7 سنوات من تأسيس الحزب يعقد مؤتمر نداء تونس، السبت، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئة السياسية للنداء وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب. المصدر: الاناضول

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