كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص في انفجار داخل مصنع غواصات للجيش الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قولها إن انفجاراً وقع في مصنع لبناء وإصلاح السفن تابع للجيش الإيراني اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص يعملون في وزارة الدفاع.

وقالت الهيئة في موقعها على الإنترنت، "قتل 3 من موظفي وزارة الدفاع بعد انفجار بطارية غواصة في ورشة "شهيد درويشي" في ميناء بندر عباس التي يتم فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات".