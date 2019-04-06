كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر جبل الغنيمي بإسناد من طائرات التحالف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

ونفذت قوات الجيش اليمني عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت"، اليوم السبت.

وساندت مقاتلات التحالف العربي قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات الميليشيا الانقلابية القادمة إلى مناطق المواجهات.

ولا تزال المعارك على أشدها وتحقق قوات الجيش اليمني خلالها تقدمات متسارعة فيما تتكبد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافةً إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

وتخوض قوات الجيش اليمني بمساندة من مقاتلات الجو التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخراً لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم والخاضعة لسيطرة الميليشيا.