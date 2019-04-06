كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الفرنسي يعلن انسحابه من الحدود السورية العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي باتريك ستيغر يوم الخميس ، إن القوات المسلحة الفرنسية ستنسحب من حدود العراق وسوريا ، حسبما ذكرت صحيفة "باس نيوز".

ووفقاَ لتقارير"باس نيوز" ، أخبر شتايجر المراسلين يوم الخميس أن الحرب ضد الدولة الإسلامية قد انتهت في كل من العراق وسوريا.

زعم أنه تابع هذا التعليق بقوله إن وحدات المدفعية الفرنسية ، التي كانت متمركزة على الحدود ، سيتم سحبها من سوريا والعراق في المستقبل القريب.

ومع ذلك ، على الرغم من هذه الادعاءات ، لم تتمكن أخبار المصدر من التحقق من صحة هذا التقرير.

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ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي بيان بخصوص هذا الانسحاب المزعوم ، ولم يصدر أي منشور فرنسي هذه الادعاءات ذاتها.

في السابق ، قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها لم تسحب قواتها من سوريا ، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وعلي صعيد آخر ، فقد ترسخت القوات المسلحة الفرنسية حاليًا في عدة أجزاء من شمال وشرق سوريا ، مع وجود كبير بالقرب من حقول النفط في العمران في محافظة دير الزور.