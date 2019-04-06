كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل أول محاولة للجيش السوري في غرب حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الجيش العربي السوري هجومًا مفاجئًا على المتمردين الجهاديين في حي التحرير الشام في الجزء الغربي من مدينة حلب الليلة الماضية.

وبقيادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ، بدأ الجيش السوري الهجوم بمحاولة تجاوز مواقع حياة التحرير الشام في المحور الشرقي لمركز حلب العلمي للبحوث الاستراتيجية.

وستنشب معركة شرسة بين الطرفين المتحاربين في مركز البحث العلمي ؛ هذا من شأنه أن يؤدي إلى بعض الخسائر في الجيش العربي السوري والقوات المسلحة.

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ومع ذلك ، لم يتمكن الجيش العربي السوري من إحراز أي تقدم في هذه الجبهة حيث تمكن المسلحون من إحباط الهجوم الرئيسي على مركز البحث العلمي.

حيث أن مركز البحث العلمي هو واحد من آخر المواقع داخل مدينة حلب التي لا تزال تحت سيطرة أي جماعة معارضة.

وفي نفس الوقت الذي بدأت فيه هذه المحاولة بالتقدم ، أطلق الجيش العربي السوري أيضًا وابلًا من الصواريخ أرض - أرض وقذائف المدفعية باتجاه مواقع المقاتلين في مدينتي كفر حمرا وخان الشيح.

ويمثل الهجوم البري الذي شنه الجيش السوري في الليلة الماضية في غرب حلب أول مرة هذا العام يحاولون فيها تطوير مواقعهم في هذه الجبهة.