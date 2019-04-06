كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آمريكا تصف الحرس الثوري الإيراني "بأنه جماعة إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار يوم الاثنين.

كما امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) عن التعليق وأحالت الأسئلة بهذا الأمر إلى وزارة الخارجية. وامتنعت وزارة الخارجية والبيت الأبيض أيضا عن التعليق.

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ودافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن هذا التغيير في السياسة الأمريكية بوصفه جزءا من موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران.وسيأتي هذا القرار قبل حلول ذكرى مرور عام على قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر قرار الإدارة الأمريكية الخاص بتصنيف الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة من قبل عشرات من الكيانات والأشخاص في قائمة سوداء لانتمائهم لقوة الحرس الثوري الإيراني ولكنها لم تدرج القوة نفسها.

ولإيران والحرس الثوري سجل أسود وحافل في تاريخ الإرهاب، فقدد أسست ما يسمى "فيلق القدس" وغيره من الميليشيات الطائفية، أما خارجها فأسست ومولت كلا من حزب الله في لبنان وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وميلشيات طائفية في سوريا، وميليشيا الحوثي في اليمن، وسرايا المختار والأشتر في البحرين.