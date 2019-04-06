كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تصدر جوازات سفر بدون عبارة "الاتحاد الأوروبي" على الغلاف (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذكرت قناة "يورونيوز"، أنه في حين أن المملكة المتحدة تمدد فترة بقائها في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن جوازات السفر البريطانية لا تتبع نفس المسار. حيث نشرت مواطنة بريطانية صورة لجواز سفرها الجديد دون عبارة "الاتحاد الأوروبي" على الغلاف الأمامي.

وحسب القناة، فقد صدم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من جراء هذا التغيير. حتى أن بعضهم اشتبه في أنه جواز سفر مزور أو صورة معدلة.

وكانت قد ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في سبتمبر 2018: "بعد 29 مارس 2019، إذا كنت من حاملي جوازات السفر البريطانية (بما في ذلك جوازات السفر الصادرة عن ملحقات التاج البريطاني وجبل طارق)، فستكون مواطناً من دولة ثالثة، بموجب قانون حدود شينجن، وبالتالي ستحتاج إلى الامتثال لقواعد مختلفة للدخول والسفر في جميع أنحاء منطقة شنجن".