كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تطلب من "حفتر" أن يوقف تقدمه في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم السبت، إنه يتعين على القائد الليبي الشرقي، خليفة حفتر، أن يستمع إلى تحذيرات من المجتمع الدولي لوقف تقدمه في طرابلس، وإلا فإنه سيتعين عليه معرفة ما يجب القيام به.

وحسبما أوردت "رويترز"، أضاف إنزو "ميلانيزي"، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع في غرب فرنسا: "لقد حددنا بوضوح موقفنا".

وأوضح: "نأمل بشدة أن يأخذها في الاعتبار. إذا لم يحدث هذا، فسوف نرى ما الذي يمكن عمله".