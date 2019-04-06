كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين الشرطة اليونانية والمهاجرين لليوم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبك المئات من المهاجرين المحتجين مع الشرطة اليونانية لليوم الثالث على التوالي خارج مخيم مزدحم، حيث ألقى المهاجرون الحجارة على الضباط الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وفقد عدة مهاجرين، بينهم أطفال، الوعي، وسط غيوم الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت. وقام المحتجون بإشعال الحرائق لجعل الهواء أكثر تحملًا، لكن الحرائق اندلعت أيضًا من انفجار القنابل الصوتية.

وقال المسؤولون اليونانيون، إن المهاجرين قد تم حشدهم من خلال أخبار مزيفة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير كاذبة تفيد بأن الطريق إلى أوروبا الوسطى، مغلق بإحكام أمام المهاجرين لمدة ثلاث سنوات، وأن الحافلات المستأجرة من قبل المنظمات غير الحكومية تنتظر من جهة أخرى جانب من الحدود مع مقدونيا الشمالية، حوالي 60 كيلومترا (40 ميلا) إلى الشمال.