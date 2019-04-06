الأهلي يسقط بالخماسية أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

انهزم فريق الأهلي المصري، عشية اليوم السبت، بخماسية نظيفة أمام صان داونز، في مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الطرفين على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

خماسية الفريق الجنوب الإفريقي، سجلها كل من ثيمبا زواني (د13)، ووايني اريندسي (د23)، وريكاردو ناسيمينتو (د47)، وجاستون سارينو (د62)، وماهلامبي (د83).

ووجد الأهلي المصري نفسه أمام خصم قوي، فرمل وصوله إلى المرمى، حيث انهار رفاق وليد أزارو، في ذهاب مباراة ربع النهائي، واستقبلت مرماه خماسية مدوية.

وكان صانداونز قد ضمن عبوره إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، رفقة الوداد الرياضي، الذي سيخوض انطلاقاً من الساعة الخامسة مساءً حوريا كوناكري الغيني.