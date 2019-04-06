بعد استقالة بوتفليقة.. قايد السبسي: لا رغبة لي في الترشّح مجددا للرئاسة

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره.

وجاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح أشغال مؤتمر حزبه “نداء تونس” في المنستير اليوم السبت 6 أبريل 2019، دعا فيها هذه الكفاءات للعودة إلى تونس.

وفي وقت سابق، قال السبسي أنه ليس مقتنعا بأن من مصلحة تونس أن يعيد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نونبر المقبل رغم إشارته إلى أن الدستور يسمح له بالترشح لعهدة ثانية.

وتابع بالقول: “لكن ليس لأن الدستور يسمح لي بعهدة ثانية فعلي أن أستخدم ذلك” حسب قوله.

وجاء تعقيبه هذا، ردا على إعلان حزب “نداء تونس” الذي أسسه الرئيس التونسي عام 2012، عزمه ترشيحه، لولاية ثانية.