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بعدما عقد حزب الاستقلال صباح اليوم السبت، ولأول مرة، لجنته المركزية بأقاليم الصحراء، يستعد ولد الرشيد، القيادي البارز في الحزب، لتنظيم أضخم مهرجان حزبي في الصحراء، ويراهن على حضور 50 ألف شخص من مختلف مناطق الصحراء.
ومنذ أمس، وضع 25 ألف كرسي بساحة المشور وسط مدينة العيون، استعدادا للمهرجان الخطابي الذي سيؤطره كل من حمدي ولد الرشيد، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة.
من جهة أخرى، وبينما لم يتضمن الإعلان عن المهرجان الخطاي تضمنه لأي فقرة غنائية، كشفت المغنية دنيا باطمة، صباح اليوم السبت، في حسابها بالانستغرام، عن أنها ستغني مساء اليوم في ساحة المشور بالعيون، بمهرجان حزب الاستقلال.
وإذا كان اليوم الأول من الإنزال الاستقلالي بأقاليم الصحراء، تميز بعقد اللجنة المركزية للحزب، كما سينظم المهرجان الخطابي مساء اليوم، فإن فريقي الحزب بالبرلمان، سينظمان بمعية اللجنة التنفيذية، وعلى مدى ثلاثة أيام، قافلة تجوب المدن الكبرى للصحراء.
ومن المرتقب أن يؤطر نزار بركة تجمعات خطابية بكل من السمارة وطاطا وبوجدور والداخلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولد الرشيد يستعرض قوته بالصحراء.. يراهن على حضور 50 ألف بمهرجان يؤطره “بركة” وتغني فيه “باطمة”- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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