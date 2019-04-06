إيسكو يرفض الرحيل عن ريال مدريد

عكس المتوقع، تشبث اللاعب إيسكو بمواصلة المشوار مع نادي ريال مدريد، بعد أن ظل خلال الفترة السابقة حبيس دكة البدلاء.

وحسب صحيفة “ماركا”، فإن عودة زين الدين زيدان، مدرباً لفريق ريال مدريد، قد أنهى رغبة اللاعب في تغيير الأجواء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاش إيسكو كابوس الابعاد رفقة ثلة من لاعبي ريال مدريد، بعد وصول سانتياغو سولاري لقيادة سفينة الريال، ما دفع به لطلب اجتماع مع المسؤولين في مناسبات عدة لمناقشة سبل رحيله عن قلعة “البيرنابيو” بسبب العطالة.

وعاش كل من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، واللاعب مارسيلو، شبح العطالة في فترة سولاري، قبل أن يقلب زيدان كل التوقعات ويعود لتدريب المجموعة، وإعادة الركائز الأساسية لتشكيلة الميرنغي.