بركة: وحده “الاستقلال” دافع عن مجانية التعليم وترافع باسم 70 ألف متعاقد بالبرلمان

بعدما أثير جدل قبل أيام حول من له الفضل في حذف التنصيص على آلية التعاقد من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي تعثر التوافق حوله لحد الآن، عاد نزار بركة اليوم السبت، ليؤكد أن حزبه هو الوحيد، من خلال فريقه البرلماني، الذي ترافع باسم أساتذة التعاقد، بل وكان الوحيد أيضا الذي ناضل من أجل مجانية التعليم، بحسب قوله.

بركة الذي كان يتحدث صباح اليوم السبت، أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه المنعقدة لأول مرة بالعيون، قال، “باسم أكثر من 70 ألف أستاذ من موظفي الأكاديميات، ترافعنا من أجل حذف صيغة التعاقد من مشروع القانون الإطار، ولكي لا يصبح هذا النص سندا قانونيا لتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي لأسرة التعليم”.

وبخصوص مجانية التعليم، قال بركة، “واجهنا بكل حزم بوارد التراجع عن مجانية التعليم، ودافعنا عن هذا المكتسب المجتمعي للشعب المغربي، وترافعنا باسم المدرسة العمومية والطبقة الوسطى لكي لا يصبح التعليم سلعة وخدمة وجودة لمن يدفع أكثر”.

ويرى بركة أن “إصلاح التعليم، ورش مفتوح ومعركة طويلة لن تحسم اليوم ولا الغد ولا حتى باعتماد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين”.