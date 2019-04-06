مندوبية التخطيط: الجفاف يؤثر على معدل النمو

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره المتواضع خلال الفصل الثاني من 2019، ليستقر في نسبة 2,4 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول الظرفية الفصلية، أنه «من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ4,3 في المائة»، عازية ذلك إلى انخفاض الإنتاج النباتي، والزيادة المتواضعة في أنشطة تربية الماشية.

وأضافت المذكرة أنه ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، في ظل ظرفية دولية تتسم بارتفاع طفيف للتجارة العالمية، بنسبة تقدر بـ2,1 في المائة، مسجلة أن ذلك سيكون بالموازاة مع تراجع تدريجي للضغوطات السياسية والتجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثيراتها على الاستثمار والأسواق المالية.

ويتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، نظرا إلى تراجع الإنتاج النباتي. وأضافت المندوبية أنه على الرغم من أن الظروف المناخية لانطلاق الموسم قد حددت تقديرات محاصيل الزراعات البكرية في مستويات مقاربة للنتائج المحققة خلال الموسمين الفلاحيين 2006 و2013، فإن استمرار حالة الجفاف، التي ميزت فصل الشتاء، ستسهم في تقليص آفاق إنتاجها.