وزير الخارجية الإريتري يصل مقديشو في زيارة غير معلنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح - أرشيفية
وصل وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، السبت، إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة غير معلنة.
وكشفت مصادر صومالية خاصة لـ"العين الإخبارية" عن أن الوفد الإريتري يتكون من وزير الخارجية ومستشار الرئيس يماني غبريب.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض كان على رأس مستقبلي الوفد الإريتري، فيما لم تكشف الخارجية الصومالية عن أسباب الزيارة وأهدافها.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد الإريتري بالرئيس الصومالي في مقر الرئاسة بمقديشو.
وزار وزير خارجية إريتريا ومستشار الرئيس، الشهر الماضي، أرض الصومال، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد حكومي من أسمرا.
وفور وصوله، أجرى الوفد الإريتري برئاسة وزير الخارجية مباحثات رسمية مع رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، تناولت التطورات في المنطقة وقضايا السلام والتكامل.
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