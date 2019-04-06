الأحوازيون في أستراليا ينظمون ندوة تحت عنوان “الأحواز في ظل الإحتلال الإيراني”

دعت الجالية الأحوازية في مدينة “ملبورن” الواقعة في ولاية فيكتوريا الأسترالية كافة الأحوازيين والأشقاء العرب ومناصري القضية الأحوازية في جميع انحاء استراليا للمشاركة في ندوة سياسيّة تحت عنوان “الأحواز في ظل الإحتلال الإيراني” يوم الأحد الموافق الموافق 14 أبريل 2019 بمناسبة مرور الذكري الـ94 لإحتلال إيران لدولة الأحواز العربية.

وتتضمن الندوة كافة الفعاليات الثقافيّة والسياسيّة كما سيحاضر في الندوة السيد أحمد قاسم، والسيد ميثاق عبدالله نائب رئيس الإتحاد الدولي للإعلاميين العرب حول آخر المستجدات على الساحة الأحوازية والعربية عموما ً.

الجدير بالذكر ان الأحوازيون يحيون ذكرى الاحتلال الإيراني للإحواز كل عام بمختلف عواصم العالم وصولا للمطالبة بالحرية والخلاص من المحتل الإيراني.

التاريخ:

يوم الاحد الموافق 14 أبريل 2019

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الساعة 6 مساء لغاية الـ 9 ليلا ً

العنوان:

Place Number: 180-182

widford st, Broadmeadows, victoria 3047