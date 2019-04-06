ماذا يعني إحالة سفاح نيوزلاندا إلى مستشفى الأمراض العقلية

الخليج 365

أحالة المحكمة التي تنظر محاكمة الإرهابي الذي نفذ مجزرة المسجدين في مدينة كرايستشيرش منتصف الشهر الماضي المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عن موقفه بعد الفحص نفسيا وعقليا وتحديد مدى أهليته العقليّة.

ويتخوف مراقبون من أن خطوة احالته الى مستشفى المختلين عقليا الخروج بنتائج أنه ليس أهلا للمحاكمة مما يؤدي الى تضييع القضية.

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ويخضع المتهم برنتون تارانت الأسترالي الجنسية البالغ 29 عاما للمحاكمة بتهمة القتل العمد لـ 50 شخصًا ومحاولة قتل 39 آخرين في هجوم مسلح قام بتصويره بالفيديو.

وقال القاضي النيوزيلندي كاميرون ماندر خلال جلسة الاستماع اليوم لمحاكمة تارانت في كرايستتشيرش، إنّ المتّهم الأسترالي العنصري سيخضع لتقييم يُجريه خبيران في الصحة العقلية، لتحديد ما إذا كان «أهلًا للخضوع للمحاكمة أو مجنونًا».

وكان تارنت طرد محاميًا عيّنته المحكمة بعد أوّل مثول له في 16 مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدّفاع عن نفسه وسعيه لاستغلال المحاكمة منبرًا للدعاية.