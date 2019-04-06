عاجل| ليبيا.. مواجهات عنيفة بمنطقة وادي الربيع جنوب غربي طرابلس

قالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة اندلعت، اليوم السبت، 06/نيسان/2019، في منطقة وادي الربيع جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على المنطقة.
وذكرت المصادر أن المواجهات بين عناصر الوفاق وقوات الجيش الليبي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.
وفي وقت سابق اليوم، سلَّم مسلحون تابعون لحكومة الوفاق الليبية أنفسهم لقوات الجيش الليبي.
وذكرت مصادر قناة "العربية" أن عناصر لقوات الوفاق في منطقة عين دارة في طرابلس سلمت نفسها بعد مواجهات عنيفة.
وأمس الجمعة أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر، بسط سيطرتها على مناطق قصر بن غشير، ووادي الربيع، وسوق الخميس، جنوبي طرابلس.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات حفتر، على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
من جانبه، قال عميد بلدية قصر بن غشير، محمد عجاج، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مطار طرابلس الدولي (متوقف عن العمل منذ 2014).
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