هكذا يحاول تنظيم الحمدين إنقاذ مليشياته في ليبيا

حاول تنظيم الحمدين في قطر إنقاذ مليشياتها في ليبيا.

ووفق ما كتبه المحلل السياسي، أمجد طه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"، فإن" نظام قطر يشكل غرفة عمليات في الدوحة تنسق مع الإرهابيين في ليبيا لاستهداف المدنيين وقوات الجيش الوطني الليبي الحامي لحقوق الإنسان".

وكانت وسائل إعلام ذكرت "استسلام (181) عناصر لمليشيات الاخوان الإرهابية في منطقة عين دارة في طرابلس بينهم ضباط تابعين لنظام قطر ويحملون أسلحة تركية".

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وأضاف طه في تغريدة أخرى "طائرات تابعة لنظامي اردوغان وقطر وبذخيرة فرنسية تركية تقصف مواقع الجيش الوطني الليبي والأطفال والنساء في سوق الخميس وغريان".

ومضى "مع كل هذا قوات الجيش الليبي البطل تتقدم نحو مركز طرابلس.. وتؤكد سيطرتها على منطقة ورشفانة جنوب طرابلس وهروب مليشيات الاخوان المسلمين الإرهابيين".