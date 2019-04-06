شكرا لقرائتكم صنعاء..مقتل 30 حوثياً في إطلاق فاشل لصاروخ باليستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر لقناة "العربية" مقتل 30 حوثياً في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوب صنعاء. ووقعت العملية الفاشلة في ضاحية "حِزيَز" جنوب صنعاء. وأوضحت المصادر أن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان. وقالت المصادر إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصلة تخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

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