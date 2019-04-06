شكرا لقرائتكم موسكو لحفتر: مصرون على الحل السياسي في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقل نائب وزير الخارجية الروسي لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر إصرار موسكو على حل سياسي "للقضايا محل الخلاف" في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن حفتر تحدث مع نائب وزير الخارجية الروسي هاتفيا بشأن القتال ضد الإرهابيين في ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو لحفتر: مصرون على الحل السياسي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.