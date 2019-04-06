مصطفى بكرى ينظم ندوه حول التعديلات الدستوريه للمصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ، ظهر اليوم ندوه حول التعديلات الدستوريه في مقر الاتحاد العام للمصريين بحضور العشرات من عدد كبير من بلدان العالم وبمشاركة إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد وابوالنجا المحرزي نائب رئيس الاتحاد والنائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج والنائب رشاد شكري. واستعرض "بكرى" خلال الندوة نصوص التعديلات الدستوريه وأجاب على كافة استفسارات الحاضرين ، داعيا المصريين في الخارج الي المشاركة الفعالة في الاستفتاء القادم. Advertisements كما قام الامين العام للاتحاد علاء سليم بإجراء اتصال من الكويت وعرض خلاله مواقف المصريين بالخارج وجهود الحشد للمشاركة وهو ما أكده رئيس الاتحاد، فيما تطرق النائب رشاد شكري عن اتصالاته مع المصريين بالخارج والمساعى للشرح التعديلات والهدف منها ، ومدى أهمية الاستفتاء لصالح الشارع المصرى.

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