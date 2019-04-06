شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" حول التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الفعاليات المتواصلة التى تنظمها أمانات حزب مستقبل وطن بالمحافظات، بشأن الندوات التثقيفية حول التعديلات الدستورية.

نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية، حول التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة فيها، بمركز شباب السلام، إضافة إلى ندوات آخرى على نفس النهج بمقر أمانة الحزب بالإسكندرية "مركز شباب سيوف قسم الرمل ثانى ومركز شباب العمراوى قسم المنتزه ثالث – الكيلو 20 بمنطقة أبو يوسف دائرة قسم الدخيلة"، كما تم تنظيم أكثر من ندوة تثقيفية بمحافظة الدقهلية.

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ونظمت أمانة مستقبل وطن بمحافظة الشرقية مؤتمرا جماهيريا حول أهمية التعديلات الدستورية بسرادق بقرية سعود دائرة مركز الحسينية بحضور 5000 شخص فضلا عن تنظيم ندوتين آخرين .

إضافة إلى ما نظمته أمانة الحزب بمحافظة السويس بعزبة طحمير قسم الجناين، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية بتنظيم ندوة تثقيفية بقرية الرياح دائرة مركز قنطرة غرب، كما يعتزم تنظيم فعالية اليوم كاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بنادى الفيروز بمدينة الإسماعيلية.

بجانب ما نظمه الحزب بمحافظة بنى سويف بقرية آبا البلد فى مركز مغاغة، وقاعة مجلس مدينة مطاى وقرية اتليدم ابو قرقاص، كما تم تنظيم مجموعات تقوية لمرحلة الثانوية العامة، وأيضا نظمت ندوات عن التعديلات الدستورية وأهمية الاستفتاء بمحافظة الفيوم بعدة قرى .