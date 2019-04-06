هاني جورجي: نظمنا اكثر من 200 دورة تأهيلية حول حقوق الانسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال المستشار هاني جورجي ، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، إن النيابة العامة تقوم حاليا بعمل إعداد وتأهيل لكل اعضاءها من رؤساء ووكلاء النيابة علي مستوى المحافظات ، حول حقوق الانسان والتاكيد علي ذلك في التعامل في كل القضايا ، والذي يساعد ذلك علي الانفتاح علي المعايير الدولية.
واضاف في كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الانسان ، والمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن النيابة نظمت اكثر من 200 دورة مختلفة علي مدار الشهور الماضية ، في كل المحافظات بمشاركة اكثر من 6000 من رؤساء ووكلاء النيابة ، مؤكدا أن الدورات تتضمن كل المقررات الحقوقية من خلال التدريب والتأهيل الكامل لهم.
وتابع أنه في أكتوبر 2017، تم تقديم مذكرة من مكتب النائب العام للنهوض بملف حقوق الانسان لكل الأجهزة في الدولة وذلك للتصدي لأى تربص بالدولة في هذا الملف.
وكان محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد حرصه الشديد فى لقائه الأخير قبل نحو عامين أن يتناول أبعاد قضية الإصلاح التشريعى ومجرياته فى واقع متغير، لافتا إلى سعيه اليوم فى هذا اللقاء، للإضاءة على جانب آخر من هذه القضية المهمة، فى سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف فايق، فى كلمته بمؤتمر حقوق الإنسان، حول تحديث التشريعات العقابية، أن الحوارات تعكس بين مصر والمجتمع الدولى، عبر آليات الأمم المتحدة حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين فى هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات لإنجاز ذلك.
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