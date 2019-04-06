شكرا لقرائتكم خبر عن هاني جورجي: نظمنا اكثر من 200 دورة تأهيلية حول حقوق الانسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار هاني جورجي ، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام ، إن النيابة العامة تقوم حاليا بعمل إعداد وتأهيل لكل اعضاءها من رؤساء ووكلاء النيابة علي مستوى المحافظات ، حول حقوق الانسان والتاكيد علي ذلك في التعامل في كل القضايا ، والذي يساعد ذلك علي الانفتاح علي المعايير الدولية.

واضاف في كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الانسان ، والمجلس القومي لحقوق الانسان ، أن النيابة نظمت اكثر من 200 دورة مختلفة علي مدار الشهور الماضية ، في كل المحافظات بمشاركة اكثر من 6000 من رؤساء ووكلاء النيابة ، مؤكدا أن الدورات تتضمن كل المقررات الحقوقية من خلال التدريب والتأهيل الكامل لهم.

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وتابع أنه في أكتوبر 2017، تم تقديم مذكرة من مكتب النائب العام للنهوض بملف حقوق الانسان لكل الأجهزة في الدولة وذلك للتصدي لأى تربص بالدولة في هذا الملف.