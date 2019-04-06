السيسي يصل واشنطن غدًا في زيارة رسمية تلبية لدعوة ترامب

كتب- محمد بشاري
يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد العاصمة الأمريكية "واشنطن"، في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
من جانبه، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الزيارة تأتي فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.
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