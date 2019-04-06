الصراف من عكار: لتحويل المنطقة الصناعية الى منطقة اقتصادية خالصة

جال الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ على عدد من قرى ​سهل عكار​، حيث اطلع من مختار بلدة الشيخ زناد علي العلي على ​التلوث​ الذي يتعرض له شاطئ البلدة، جراء ​النفايات الصلبة​ المنتشرة بكثافة ملوثة شاطئ يعد من اجمل الشواطئ اللبنانية، ومن ​مياه الصرف الصحي​ التي تصب في البحر على شاطئ البلدة بالقرب من السكان.

وشكر الصراف "كل من ساهم في اقرار المنطقة الصناعية"، مطالبا بتحويل هذه المنطقة الصناعية الى منطقة اقتصادية خالصة تتضمن منطقة حرة تواكب الانماء ومنطقة لوجيستية وميناء كبيرة وجديدة مواكبة لعملية تطوير وترميم ​مطار القليعات​".

ولفت الى "غنى عكار بالآثار التي واكبت حقبات مهمة من الزمن "، مشددا على " وجوب العمل على المجال السياحي والثقافي لتصبح عكار منطقة جاذبة للسياح".