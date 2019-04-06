وفد من عشائر العرب في عاليه زار المفتي دريان والشيخ حسن

زار وفد من عشائر العرب في عاليه برئاسة الشيخ زاهر عسكر ​دار الفتوى​ والتقى مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ وأمينه العام ​الشيخ أمين الكردي​ . كما زار الوفد دار ​الطائفة الدرزية​ في ​بيروت​ والتقى شيخ العقل ​الشيخ نعيم حسن​ وجرى البحث في الشؤون العامة كما وقد تمَّ طرح بعض مطالب ​العشائر​. ‏

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