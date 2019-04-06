يقام ريسيتال الآلام بعنوان "من أول المشوار"، ترنيم منير خليفة، تقدّمه الاعلامية ​هلا المر​، وذلك يوم الثلثاء 16 نيسان 2019، في كنيسة ما انطونيوس البادواني في الحدت، عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

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