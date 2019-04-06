قوى الأمن: تدابير سير على جسر جل الديب - المسلك الغربي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن "الشركة المتعهدة بالاعمال على ​جسر جل الديب​ / المسلك الغربي ستقوم بازالة العوائق والبلوكات الموجودة على اطراف الجسر، وذلك اعتباراً من الساعة ٦،٠٠ من تاريخ ٧/٤/٢٠١٩ وحتى الساعة ١٠،٠٠ من التاريخ ذاته"، داعية "المواطنين الكرام لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

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