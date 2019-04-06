بارود وعدوان شاركا بندوة حوارية في "السوربون" حول وضع لبنان والأزمات التي يواجهها

نظّمت جمعية "بريتيس" في "​جامعة السوربون​" في ​باريس​، ندوة حوارية تحت عنوان: "​لبنان​- الدولة في مواجهة أزمة النظام أم في نظام الأزمة؟"، شارك فيها وزير الداخلية اللبنانية السابق ​زياد بارود​ وسفير لبنان في ​فرنسا​ رامي عدوان والدكتور كريم بيطار.

وتحدّث المشاركون الثلاثة عن تركيبة ​المجتمع اللبناني​ المتنوّعة وعن الوضع الحالي في لبنان، وما يواجهه من أزمة اقتصادية حادّة تهدّد مختلف فئات ​الشعب اللبناني​، بعد أن أصبحت ميزانية الدولة مثقلة بديون والتزامات تجاه الدول المانحة للقروض وبخاصة بعد "​مؤتمر سيدر​" الّذي فرض على لبنان القيام بإصلاحات كبيرة.

وكان هناك أيضًا تركيز على ​أزمة الكهرباء​ في لبنان الّتي تبلغ خسائرها سنويًّا حوالى مليار ونصف مليار دولار، وعلى قضية ​الزواج المدني​ وحقّ ​المرأة اللبنانية​ في إعطاء الجنسية لأولادها والعوائق التي تمنع ذلك.

بعد ذلك، أجاب المحاضرون عن أسئلة الحضور الّتي تمحورت حول مختلف المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد نوّه السفير عدوان بـ"التضحيات الكبيرة الّتي قدّمها اللبنانيون من أجل تحرير الجنوب اللبناني من ​الاحتلال الاسرائيلي​ وأيضًا في مواجهة الجماعات الارهابية".

حضر الندوة مجموعة من أساتذة الجامعة وطلابًا من جنسيات واختصاصات متنوّعة، فضلًا عن عدد من الطلاب اللبنانيين والعرب وأفراد من الجالية اللبنانية.