الدفاع المدني أخمد حريقا في مولد كهربائي في بخعون الضنية

أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ في مركز بلدة بخعون في ​الضنية​ حريقا شب في حي الزوق في البلدة، بمولد خاص للتيار الكهربائي يستعمل لتأمين التيار للمشتركين. واقتصرت الأضرار على الماديات.

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