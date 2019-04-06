جنبلاط: وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء للجيش فقط

شدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أن "تكون وحدة الإمرة الأمنية والدفاعية في مواجهة الأعداء، للجيش اللبناني فقط".
واشار جنبلاط خلال استقباله في قصر المختارة، في حضور رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وفدا شعبيا كبيرا من عائلات واهالي بلدة المختارة وعائلتي شيا والهشي، شكر له اختيار اللواء الركن أمين العرم لمنصب رئيس الاركان في الجيش، وتقدم الوفد مشايخ البلدة ومجلساها البلدي والاختياري، والمدير العام للأسواق الاستهلاكية زياد شيا.
ورد جنبلاط بكلمة رحب فيها بالوفد، مشيرا الى ان "أما وقد وصل إلى هذا المركز الرفيع المستوى شاب من خيرة أبناء المختارة والوطن، أتمنى لحضرة اللواء الركن كل التوفيق، ولم يسبق أن اخترت الى هذا المنصب الا الكفاءة والاقدمية، أمر كان موجودا واستمر مع رؤساء الأركان السابقين".
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