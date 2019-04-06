باسيل: خوفنا الحقيقي في موضوع النازحين هو التوطين وتهجير السكان الاصليين

أكد رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ أن "خوفنا الحقيقي في موضوع ​النازحين​ هو ​التوطين​ وتهجير السكان الاصليين"، مشيرا الى ان "ازدياد ​البطالة​ وتراجع ​الاقتصاد​ هو بسبب بعض المسؤولين الذي يمارسون صلاحيتهم للضغط بهدف تثبيت ​النزوح​".

وفي كلمة له من بدارو خلال جولته على دائرتي بيروت الاولى والثانية لفت باسيل الى اننا "شاهدنا الميزة التي تتمتع بها هذه المنطقة والفضل يعود لاهلها وتجارها وللناس الذين اعطوها هويتها"، مشيرا الى ان "بيروت مثل لبنان واحدة موحدة ويمكننا المطالبة بتقسيهما انتخابيا واداريا ومن حق الناس ان تفكر باي خصوصية وتمايز ولكن ليس من حق أحد العيش خارج اطار الوحدة التي يعززها التوازن وهذه المسؤولية تعود للمحافظ ولرئيس البلدية".

وشدد باسيل على اننا في التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي لدينا مسؤولية اكبر خصوصا ان هناك 5 نواب من بيروت ضمن تكتلنا وهذا يعود بالفضل الى قانون الانتخاب النسبي الذي جعلنا نعيش التنوع ومسؤوليتنا ان نعطي بيروت وهذا هو هدف الزيارة اليوم، مضيفا:"عندما طالبنا بتطبيق الميغاسنتر في الانتخابات، لم نطالب بها فقط للمناطق النائية إنما أيضاً لأهل بيروت الذين تركوها بسبب غلاء السكن".

وراى باسيل ان "الطرقات والمياه يجب ان تكون من البديهيات في بيروت، وهذه المدينة يجب أن تفكر بسكك الحديد وبالمترو والترامواي"، موضحا ان "مياه سدّي جنة وبسري مخصصة لبيروت والسدود ليست مناطقية بل للبنان ككل".