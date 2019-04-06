السبسي يعلن عدم رغبته في الترشح للرئاسة التونسية مجددًا

أعلن رئيس الجمهورية التونسية ​الباجي قايد السبسي​ أنه لا يرغب في الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية المقررة أواخر سنة 2019، رغم أن ​الدستور​ يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثانية.

وأشار السبسي في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي الأول لحزب "​نداء تونس​" بالمنستير إلى أن "لكل شيء في وقته"، منوهًا إلى أنه سينتظر موعد تقديم ملفات الترشح التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد أن "تونس تستحق التغيير ولا بد من منح الفرصة للشباب وتسهيل ذلك له"، مشيرًا إلى "تونس تمر بفترة أصعب مما كنا نظن".