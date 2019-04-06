أنباء عن توقيف وزير العدل الجزائري السابق أثناء محاولته مغادرة البلاد

نقلت وكالة روسيا اليوم عن تقارير إعلامية في الجزائر أنه تم توقيف وزير العدل السابق الطيب بلعيز عند الحدود الجزائرية المغربية، مشيرة إلى أن التوقيف تم أثناء محاولة بلعيز مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.
وعلى صعيد أخر، أفادت الوكالة بأن القيادي البارز في حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" برئاسة عمار غول نبيل يحياوي قدم استقالته رسميًا من الحزب، موضحة أنه من المتوقع أن يشهد الحزب استقالات أخرى، فيما دخلت أحزاب الائتلاف الحاكم مرحلة تخبط وانقسامات بفعل الحراك الشعبي الذي يطالب برحيلها.
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