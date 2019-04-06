لافروف: حجم التبادل التجاري مع مصر بلغ 8 مليارات دولار ونسعى لزيادته

أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن حجم التبادل التجاري بين ​روسيا​ ومصر اقترب في العام الماضي من 8 مليارات دولار، مشدّدًا على السعي لرفع مستوى التعاون بين البلدين.

كما أعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري ​سامح شكري​، في ​القاهرة​ عن أمله في أن تعود الرحلات الجوية الروسية إلى المدن المصرية في أسرع وقت وموضحًا أن عودة الرحلات الجوية المباشرة مرتبطة بظروف أمنية.

من جانبه نوّه وزير الخارجية المصري إلى أنه جرى استعراض أوجه العلاقات مع موسكو، خلال زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، جرى فيها استعراض تفاصيل أوجه العلاقات الثنائية المتشعبة لخدمة مصالح الشعبين وتعزز النمو الاقتصادي في مصر.

وأعلن شكري، أنه يتطلع إلى تنفيذ كافة الاتفاقيات الهامة التي تم إبرامها في هذا الصدد، وذلك يأتي على أرضية اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأولالماضي لموسكو.